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Жители Башкирии столкнулись с трудностями при вызове такси через популярные сервисы

24 июня 13:57
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Пользователи популярных приложений для заказа такси сообщают об ошибке при попытке заказать автомобиль

Сегодня жители Башкирии, а также ряда других регионов столкнулись с трудностями при заказе такси через такие популярные сервисы, как «Uber», «Максим», а также «Яндекс Go».

Как сообщают жители региона, при попытке заказа автомобиля в приложениях на экране появлялось сообщение об ошибке с текстом «Не удалось завершить операцию» либо «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается». Отмечается, что технические неполадки коснулись как пользователей телефонов на платформе IOS, так и Android.

Представители сервисов, сообщают, что на данный момент ведутся работы по устранению неполадок.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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