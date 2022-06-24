Как не лишиться квартиры и денег при самостоятельной продаже недвижимости

- Во-первых, это совершенно бесплатно[1], а во-вторых безопасно, ведь в штате ГК «Первый Трест» есть, как профессиональные менеджеры по продажам вторичной недвижимости, так и опытные юристы. Мы сопровождаем сделку в режиме одного окна, не отказываем в «сложных» случаях: если жилье в ипотеке, если среди собственников – дети, если используется маткапитал. Продаем квартиру в максимально короткие сроки и по максимально выгодной цене. К тому же, мы берём на себя все расходы на рекламу вашей старой квартиры и сами коммуницируем с потенциальными покупателями, не отвлекая вас от важных дел. Вы экономите своё время. А стоимость понравившейся вам квартиры фиксируется на 28 дней. Кроме того, если для покупки новой квартиры денег от продажи старой вам не хватает, вы можете воспользоваться услугами ипотечного брокера, который подберёт вам оптимальные условия по ипотеке.