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В Уфе стартует массовая проверка счетчиков в квартирах

23 июня 16:36
Фото: 1MI
Проверка начнется уже в июне, сообщает пресс-служба БашРТС.

Проверять приборы учета горячей воды и теплоэнергии в квартирах уфимцев будут сотрудники ООО «Городской абонентской службы». Как сообщает пресс-служба «БашРТС» будут сниматься контрольные показания счетчиков, также проверят их состояние, установят пломбы и определят наличие возможных фактов вмешательства в работоспособность прибора учета.

Известно, что проверка осуществляется бесплатно и согласно графику, с которым можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей компании.

Ранее, первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников озвучил инициативу о том, чтобы сотрудники соответствующих ведомств чаще наносили визиты в квартиры граждан с проверками индивидуальных приборов учета. Также директор "БашРТС" отметил, что это повлияет на собираемость платы за отопление и восстановит справедливость — добросовестным плательщикам, по его словам, не придется платить за своих горе-соседей. К слову, ранее также руководитель городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ и вовсе предлагал показательно выселять злостных неплательщиков в Уфе.

Напомним, что с 1 июля в Башкирии вырастут тарифы за коммунальные услуги. В частности, изменится стоимость оплаты за отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение.

Кроме того, с 1 сентября, согласно постановлению Правительства РФ, плату за сверхнормативы по ОДН переложат с «управляшек» на жильцов.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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