Как изменится плата за «коммуналку» в Башкирии с 1 июля 2022 года

Повышение тарифов по оплате коммунальных услуг ожидается в Башкирии уже с первого числа грядущего месяца. Об этом сообщает Госкомитет по тарифам РБ.
Как сообщают в ведомстве, начиная с первого июля изменится стоимость оплаты за отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение. Ранее стал известен июльский график отключения горячей воды в Уфе. Ознакомиться с ним можно здесь.
Так, с первого июля стоимость оплаты коммунальных услуг изменится следующим образом:
— Горячая вода — стоимость услуг горячего водоснабжения ранее составляла 2 292, 47 рубля за м3, с 1 июля цена увеличится до 2 378 рублей;
— Холодная вода — 27, 24 руб. за м3, с 1 июля — 28, 25 руб;
— Водоотведение — 30, 59 руб. за м3, с 1 июля — 31, 08 руб;
— Газ — снабжение газовых плит с 1 вырастет с 7, 42 руб. за м3 до 7, 64 руб., снабжение водонагревателей — с 6, 91 руб. до 7,12 руб. за м3.
— Электроэнергия — для газовых плит — с 3, 50 руб. за кВтч до 3, 68 руб. с 1 июля, для электроплит — с 2, 45 руб. за кВтч до 2, 58 руб. с 1 июля.
— Отопление — в прошлом году стоимость отопительных услуг составляла 2 265,23 рубля за Гкал, с 1 июля цены вырастут до 2 345, 64 рубля.
— Вывоз мусора — стоимость услуги зависит от места проживания граждан. Так, в многоквартирных домах она увеличится с 80,01 руб. до 82, 39 руб. на человека, для жителей частного сектора стоимость услуг с 1 июля составит 83, 67 руб. на человека вместо установленной ранее 81, 26 руб.