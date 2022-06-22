Как изменится плата за «коммуналку» в Башкирии с 1 июля 2022 года

Как сообщают в ведомстве, начиная с первого июля изменится стоимость оплаты за отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение. Ранее стал известен июльский график отключения горячей воды в Уфе. Ознакомиться с ним можно здесь.