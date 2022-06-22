Эксперт ЖКХ о новой плате за «коммуналку» в Уфе: «Суммы вырастут на 400% за 4 месяца»

— Корректировки увеличат суммы платежей за услуги ОДН на 200-400%, это следует из официальных данных мэрии города. И это только за четыре месяца, с сентября по декабрь 2022 года. К примеру, вы платите за четыре ресурса на ОДН по 20 рублей за каждую услугу, или 80 рублей за четыре услуги в месяц. В будущем управляющая компания имеет право произвести перерасчёт на сумму небаланса между показаниями общедомового счетчика и суммами всех индивидуальных счетчиков, и этот небаланс для отдельной квартиры уже будет составлять как минимум 60 рублей за четыре месяца. К 2024 году корректировки увеличат суммы в строчках за ОДН на 800-1600%, — считает Беляков.