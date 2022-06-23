Уфимский бизнес удвоил спрос на digital -рекламу

Вторая по популярности цель, с которой обращаются к цифровому сервису - поиск персонала. Основной запрос на эту услугу в Уфе поступает от крупных производственных предприятий. Каждое пятое информационное сообщение, отправленное с начала года через МТС Маркетолог, содержало информацию о наборе сотрудников разных уровней от разнорабочих и продавцов до специалистов узкой квалификации и менеджеров. Например, крупный производитель и поставщик продукции на основе стекловолокна с успехом решил вопрос поиска персонала с помощью сервиса МТС Маркетолог. С помощью Big Data удалось создать «портрет» сотрудника по таким параметрам, как возраст, район проживания и специализация, после чего потенциальные сотрудники получили SMS с приглашением на работу. Сервис помог в короткие сроки найти операторов производственной линии, формовщиков и наладчиков оборудования.