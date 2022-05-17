Гигабитный домашний интернет МТС стал доступен для жителей 7000 квартир Салавата

Жители Салавата могут подключить домашние компьютеры, планшеты и ноутбуки к интернету на скорости, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи. Кроме того, пользователи могут подключить пакетный тариф, включающий мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, что позволяет дополнительно экономить до 40% на услугах связи.