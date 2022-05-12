МТС обеспечила быстрым интернетом туристов и жителей башкирского Зауралья

К началу летнего сезона оператор прокачал сеть в наиболее привлекательных для любителей внутреннего туризма местах. Так, высокоскоростной интернет МТС появился в деревне Толпарово с населением менее 200 человек, расположенной на берегу реки Зилим в окружении живописных скал и в районе озера Талкас, которое является местом обитания краснокнижной рыбы сиг, гнездования редких птиц и привлекает экотуристов. Ранее МТС первой из операторов обеспечила связью стандарта LTE железнодорожную станцию «Айгир» в Белорецком районе, откуда начинаются трекинговые тропы к местным достопримечательностям — скалам «Зубы Шурале», вершине «Пик Уфа» и хребту «Малый Ямантау». Это позволит и туристам, и местным жителям быть всегда на связи и пользоваться самыми современными цифровыми сервисами, а также повысит эффективность работы служб спасения обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих.