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IoT-решение от МТС поможет сбытовым компаниям автоматизировать системы учета

25 мая 08:50
Сбытовым компаниям будет проще собирать данные.

МТС разработала уникальное комплексное IoT-решение для автоматического сбора данных с электросчетчиков. Использование системы «Энергосбыт-Сервис» призвано помочь энергосбытовым компаниям сделать сбор показаний проще, а также уменьшить затраты при учете потребления электроэнергии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

Инновационная разработка компании призвана обеспечить полный цикл сбора данных. Она включает в себя электросчетчики со встроенным радиомодулем стандарта NB-IoT, автоматизированные системы учета электроэнергии в облаке МТС и пакет трафика.

Потребителям больше не нужно передавать данные о расходе в ручном режиме: счетчик по мобильной сети МТС автоматически передаст показания в системы учета электроэнергии снабжающих организаций.

Необходимо отметить, что «умная» система МТС полностью соответствует требованиям законодательства к подобным решениям. Федеральный Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии предусматривает с января этого года установку и подключение только умных электросчетчиков к интеллектуальным системам автоматического учета в ресурсоснабжающих организациях.

Предусмотрен и переходный период с целью дать сетевым организациям время на установку таких счетчиков: в марте этого года вступил в силу закон о моратории до 2024 года на штрафы для сетевиков и поставщиков электроэнергии, не успевших установить подобные «умные» счетчики.

Кроме этого, МТС разработала и запустила проект по выявлению потерь в электрических сетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта. Платформа башкирского офиса компании по поиску коммерческих потерь в электросетях признана «Лучшим IT-решением для энергетики». Применение платформы, разработанной мобильным оператором, позволит упростить обнаружение приборов учёта электрической энергии, подвергшихся взлому, и снизить стоимость их выявления.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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