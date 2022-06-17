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Школьный выпускной в Уфе решили провести в парке Кашкадан

17 июня 07:49
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О том, где пройдет торжественное мероприятие с танцами и концертом рассказал в соцсетях глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников

Концерт, приуроченный к школьному выпускному в этом году пройдет на площадке обновленного парка Кашкадан 25 июня. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Как сообщает чиновник, торжественное мероприятие начнется 25 июня в 18:00. Праздничная программа мероприятия рассчитана на три часа. Отмечается, на сцене парка выступят звезды музыкального конкурса «Уфимская волна», а всех гостей ожидают танцы, конкурсы и подарки.

Напомним, ранее в Уфе запустили дополнительный транспорт, на котором уфимцы смогут добраться до парка Кашкадан. С инициативой выступил ранее глава региона Радий Хабиров. О том, как выглядит сейчас парк, реконструкция которого длилась порядка четырех лет, Mkset рассказывал здесь.

Также сегодня в сети появились кадры, на которых группа молодых людей решила искупаться в озере парка. Отметим, что купание в озере Кашкадан, которое ранее было расчищено и углублено, находится под запретом.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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