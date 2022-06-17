Школьный выпускной в Уфе решили провести в парке Кашкадан

Напомним, ранее в Уфе запустили дополнительный транспорт, на котором уфимцы смогут добраться до парка Кашкадан. С инициативой выступил ранее глава региона Радий Хабиров. О том, как выглядит сейчас парк, реконструкция которого длилась порядка четырех лет, Mkset рассказывал здесь.