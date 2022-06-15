Власти Уфы запретили отдыхающим купаться на озере Кашкадан

В Уфу пришло тепло, однако городские пляжи еще не скоро будут готовы встретить купальщиков, сообщил глава УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов на оперативке в мэрии 15 июня.

В Уфу пришло летнее тепло, однако оно не означает, что город готов к традиционным летним мероприятиям, а именно к купанию граждан на пляжах. Из-за капризов природы в Уфе в июне уже успела выпасть двухмесячная норма осадков, а реки вышли из берегов. Разумеется все это внесло корректировки и работу городских пляжей. В первую очередь приведем слова главы Управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова о том, что зона для пляжного отдыха и купания в открытом на день города Кашкадане еще не оборудована, а значит купаться там нельзя, об этом горожан будут оповещать специализированные аншлаги, а тех кто запрет все же проигнорирует и вовсе проводят с пляжа. А пока Кашкадан только готовится принимать купальщиков уже готовые шесть уфимских пляжей — «Песчаный», «Солнечный», «Ак-Яр Затон», «Водник», «Сипайловское Сочи» и «Берег солнца» до сих пор частично затоплены, а значит и на них искупаться с комфортом у уфимцев не выйдет. Пляж «Ак-Яр Нижегородка» в Уфе из-за высокого уровня воды пока даже не успели открыть.

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