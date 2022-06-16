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В Уфе до парка «Кашкадан» запустили дополнительные автобусные рейсы

16 июня 03:31
Фото: 1MI
Количество автобусных рейсов, которые доставят уфимцев до парка «Кашкадан», увеличилось на 81. Также продлили и время их работы, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Уфе увеличили количество автобусных маршрутов до парка «Кашкадан». Так, количество автобусов маршрута № 207 увеличилось до 90, а режим работы продлен до 23:30. Рейсы автобуса № 222 также были увеличены до 61, режим работы продлен до 23:00.

Далее, маршрут № 244 будет осуществлять перевозки до 23:55, также увеличилось количество рейсов — с 382 до 412. Работу продлит и автобусный маршрут № 266 — до 00:15.

Ранее мы сообщали, что «Башавтотранс» увеличил число рейсов по маршрутам № 39 и № 75, режим работы которых продлен до 00:22 и до 01:25 соответственно.

Напомним, глава Башкирии в начале рабочей неделе поручил, чтобы в Уфе «побежали» дополнительные автобусы до недавно открывшегося парка «Кашкадан». Проблему с транспортной доступностью отметил и мэр Уфы, в частности, он заявил, что на автобусные маршруты в День города была большая нагрузка.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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