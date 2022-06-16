В Уфе до парка «Кашкадан» запустили дополнительные автобусные рейсы

Напомним, глава Башкирии в начале рабочей неделе поручил, чтобы в Уфе «побежали» дополнительные автобусы до недавно открывшегося парка «Кашкадан». Проблему с транспортной доступностью отметил и мэр Уфы, в частности, он заявил, что на автобусные маршруты в День города была большая нагрузка.