Хабиров поручил чтобы завтра по Уфе «побежали» дополнительные автобусы до Кашкадана

Однако судя по обращению Радия Хабирова к региональному Минтрансу эта проблема в скором времени должна себя исчерпать — глава поручил чтобы уже завтра, 15 июня увеличить количество рейсов до объекта. Глава также подчеркнул, что смотреть на новый фонтан жители наверняка будут стремиться все лето, видимо именно на этот период и необходимо увеличить количество рейсов, которые могли бы доставить уфимцев до новой точки притяжения.