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Хабиров поручил чтобы завтра по Уфе «побежали» дополнительные автобусы до Кашкадана

14 июня 09:01
Фото: мэрия Уфы
Требование увеличить количество рейсов до обновленного парка глава региона озвучил на оперативке в правительстве 14 июня.

Состоявшееся 12 июня в день города и в день России торжественное, хоть и техническое открытие, парка Кашкадан обнажило перед властями некоторые проблемы. После того как в обновленном парке в Сипайлово после массовых гуляний обнажились проблемы транспортной доступности, а именно нехватки автобусов, которые могли бы доставить горожан до нового объекта.

Однако судя по обращению Радия Хабирова к региональному Минтрансу эта проблема в скором времени должна себя исчерпать — глава поручил чтобы уже завтра, 15 июня увеличить количество рейсов до объекта. Глава также подчеркнул, что смотреть на новый фонтан жители наверняка будут стремиться все лето, видимо именно на этот период и необходимо увеличить количество рейсов, которые могли бы доставить уфимцев до новой точки притяжения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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