В Уфе после поручения Хабирова продлят время работы автобусов до парка «Кашкадан»

Накануне глава Башкирии поручил, чтобы по Уфе «побежали» автобусы до парка «Кашкадан». Напомним, что парк «Кашкадан» был открыт 12 июня на День города. Тогда же обнаружилась нехватка автобусов, которые бы доставили уфимев до нового парка.