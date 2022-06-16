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Тимур Хакимов обсудил на ПМЭФ организацию работы Единой торговой площадки ТПП

16 июня 17:21
Фото: tpprb.ru
На полях XXV Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение между Газпромбанком и Башкортостаном о взаимодействии при реализации задач социально-экономического развития региона.

Подписи под документом поставили премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров и заместитель председателя правления «Газпромбанка» Александр Муранов.

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов провел встречу с первым вице-президентом «Газпромбанка» Владимиром Бусько и в офисе банка обсудил с гендиректором ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым вопрос интеграционной работы между электронными торговыми площадками ЭТП ГПБ и ЕТП ТПП.

Это особенно актуально в рамках достигнутых сегодня договоренностей. Проект Единой торговой площадки ТПП был запущен в прошлом году в форме универсальной единой платформы, которая направлена на автоматизацию торгово-закупочной деятельности государственных заказчиков, крупных коммерческих корпораций, субъектов МСП. С момента запуска (ноябрь 2021 г.) по ФЗ №223 проведено закупок на сумму более 2,5 млрд рублей по ключевым направлениям торгово-снабженческой деятельности предприятий.

Фото: tpprb.ru

С учетом новых санкционных вызовов на базе Единой торговой площадки ТПП запущен сервис по импортозамещению, доступный всем пользователям на территории РФ. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. На сегодня здесь размещено 1500 активных позиций.

ТПП РБ активно развивает новую платформу. На сегодняшний день в рамках сотрудничества по интеграции функционалов информационных систем уже заключен агентский договор между ЭТП ТПП и ЭТП ГПБ. Он открывает новые возможности, как для новых пользователей, так и уже работающих на ЭТП ТПП заказчиков, по организации процедур согласно ФЗ №44 и ФЗ №223 в части работы СМСП посредством системной интеграции личных кабинетов информационных систем ЭТП ТПП и ЭТП ГПБ.

"Данная работа в ближайшие месяцы позволит полноценно запустить режим единого окна ЕТП ТПП по всем направлениям торгово-закупочной деятельности заказчиков как Республики Башкортостан, так и других регионов", - уверен Тимур Хакимов.

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