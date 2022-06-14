Жительница Уфы пожаловалась на бомжей, поселившихся в почти столетнем доме

Также ранее стало известно, что уфимскую усадьбу Бухартовских вновь готовятся выставить на торги. В апреле этого года многострадальный памятник архитектуры выставили на продажу за один рубль, неделей ранее стало известно, что здание ушло с молотка за 5,7 миллиона рублей. Однако позднее в мэрии Уфы сообщили, что конкурс по купле-продаже был признан несостоявшимся.