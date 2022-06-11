Мэрия снова выставит на торги сгоревшую усадьбу полицмейстера Бухартовского в Уфе

Напомним, усадьбу уже не первый раз пытаются продать. Однако с историческим здание в центре Уфы есть нюанс — новому владельцу придется реставрировать памятник архитектуры. В 2019 году сделать этого не получилось, не был заключен договор и в 2022 году, будет ли успешен следующий аукцион — неизвестно. Однако стоит отметить и то, что глава Башкирии на одной из недавних оперативок ясно дал понять, что «лакомый кусочек» земли в центре никому не отдадут под застройку.