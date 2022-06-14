Новый герб Уфы, коррупция в районе и трагедия на нефтяном заводе

Хабиров заявил, что «дожмет» коррупцию в Иглинском районе. В нарушениях Радий Хабиров подозревает бывшее руководство муниципалитетом. Глава региона попросил подчиненных пристально следить за ситуацией в районе, «вскрывать нарушения» и восстанавливать интересы муниципалитета.
Уфимцы оценили ребрендинг герба Уфы к 450-летию города. Одним из подарков к грядущему 450-летию Уфы, видимо, стал и обновленный герб города Уфы. Во всяком случае в официальных сообществах городских властей в соцсетях изменились аватарки. Герб Уфы сохранил главную героиню — куницу, однако пушной зверь претерпел некоторые изменения, которые очень уж не понравились многим пользователям в соцсетях.
Фастфуд из Башкирии, обещавший кыстыбый для Путина, накормит гостей форума Петербурга. В нынешнем году стенд Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме будет третьим по величине, превзойдут его лишь стенды Москвы и Санкт-Петербурга. На стенде Башкирии будет представлен ЦУР и цифровая юрта и стилизованный под вертолет К-32, который производится в регионе, а также большая экспозиция БСК.
Хабиров поручил проверить аттракционы после ЧП в Башкирии. Усилить работу надзорных ведомств по контролю за детскими аттракционами на территории парков республики глава региона призвал сегодня. В частности, Радий Хабиров обратился к гостехнадзору, призвав ведомство не церемониться с безответственными владельцами аттракционов.
Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино. Проект планировки квартала, ограниченного улицами Комсомольской, Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова и бульваром Давлеткильдеева, был отклонен главой городской администрации. Известно, что на территории квартала в 15,1 га есть пять новых жилых домов, заброшенная стройка ТЦ «Космопорт», гаражи и электроподстанция.
В результате выброса пламени на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе» один человек погиб, еще трое были госпитализированы с ожогами. По данному факту СК Башкирии возбудил уголовное дело по статье за «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Также произошедшее проверти и прокуратура Башкирии.