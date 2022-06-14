В Стерлитамаке возбудили уголовное дело из-за выброса пламени на нефтяном заводе

В Стерлитамаке возбудили уголовное дело из-за выброса пламени на нефтяном заводе
В Стерлитамаке возбудили уголовное дело из-за выброса пламени на нефтяном заводе
Вчера, 16:08ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
В результате выброса пламени на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе» один человек погиб, еще трое были госпитализированы с ожогами.

Следственный комитете Башкирии возбудил уголовное дело по факту возгорания газо-воздушной смеси на «Стерлитамакском нефтехимическом ожоге». Дело возбуждено по статье за «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

Как сообщает пресс-служба СК по РБ, инцидент произошел сегодня, 14 июня, в 11 утра при проведении работ по очистке печи. Так, произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадало четыре человека. Известно, что мужчина 1963 года рождения скончался на месте, трое пострадавших были доставлены в городскую клиническую больницу Стерлитамака с ожогами различной степени, по данным пресс-службы СК по РБ, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем на месте происшествия проходит осмотр, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз.

— В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка.пресс-служба СК Башкирии.

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