На оперативке в правительстве Башкирии министр внешнеэкономического развития региона Маргарита Болычева рассказала о том, что Башкирия приготовила для Петербургского международного экономического форума. В нынешнем году стенд Башкирии будет третьим по величине, превзойдут его лишь стенды Москвы и Санкт-Петербурга.
На стенде Башкирии будет представлен ЦУР и цифровая юрта и стилизованный под вертолет К-32, который производится в регионе, а также большая экспозиция БСК. Но будет и вкусное нововведение от Башкирии. Впервые на базе форума будет работать ресторан «Башкортостан», где можно будет и насладиться башкирской кухней и провести переговоры.
На базе ресторана будет работать и фаст-фуд из Башкирии AYBAT HALLYAR, который не так давно попал в поле зрения президента Путина, который даже заявил, что обязательно попробует вариации на тему кыстыбый. После того как на башкирский фаст-фуд на основе кыстыбый обратил внимание Владимир Путин его попробовал Радий Хабиров и достаточно высоко оценил его.