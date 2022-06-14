Фастфуд из Башкирии, обещавший кыстыбый для Путина, накормит гостей форума Петербурга

Фастфуд из Башкирии, обещавший кыстыбый для Путина, накормит гостей форума Петербурга
Фастфуд из Башкирии, обещавший кыстыбый для Путина, накормит гостей форума Петербурга
Вчера, 12:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/aibathallyar
О концепции стенда Башкирии на Питерском международном экономическом форуме на оперативке в правительстве рассказала министр внешнеэкономических связей региона Маргарита Болычева 14 июня.

На оперативке в правительстве Башкирии министр внешнеэкономического развития региона Маргарита Болычева рассказала о том, что Башкирия приготовила для Петербургского международного экономического форума. В нынешнем году стенд Башкирии будет третьим по величине, превзойдут его лишь стенды Москвы и Санкт-Петербурга.

На стенде Башкирии будет представлен ЦУР и цифровая юрта и стилизованный под вертолет К-32, который производится в регионе, а также большая экспозиция БСК. Но будет и вкусное нововведение от Башкирии. Впервые на базе форума будет работать ресторан «Башкортостан», где можно будет и насладиться башкирской кухней и провести переговоры.

На базе ресторана будет работать и фаст-фуд из Башкирии AYBAT HALLYAR, который не так давно попал в поле зрения президента Путина, который даже заявил, что обязательно попробует вариации на тему кыстыбый. После того как на башкирский фаст-фуд на основе кыстыбый обратил внимание Владимир Путин его попробовал Радий Хабиров и достаточно высоко оценил его.

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