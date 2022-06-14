Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино

Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино
Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино
Вчера, 21:00ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Проект планировки квартала, ограниченного улицами Комсомольской, Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова и бульваром Давлеткильдеева, был отклонен главой городской администрации.

Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской мэрии. Известно, что на территории квартала в 15,1 га есть пять новых жилых домов, заброшенная стройка ТЦ «Космопорт», гаражи и электроподстанция.

Авторы отклоненного проекта предлагали построить поликлинику, детский сад на 600 мест, а также многоуровневую парковку на 1,4 мест. Отмечается, что уже существующие постройки предлагалось сохранить, однако недостроенное здание ТЦ планировалось снести.

Так, в постановлении указано, что доработать и согласовать проект планировки и межевания территории в Главархитектуре Уфы авторам проекта необходимо в течение одного года.

Ранее, мэр отклонил проект планировки и межевания территории в 20,4 га в Черниковке. Известно, что целью проекта являлось благоустройство парка «Первомайский». Данный проект был отклонен на основании результатов общественных обсуждений. Новый проект необходимо представить также в течение года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы