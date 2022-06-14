Мэр Уфы отклонил проект застройки квартала в микрорайоне Глумилино. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской мэрии. Известно, что на территории квартала в 15,1 га есть пять новых жилых домов, заброшенная стройка ТЦ «Космопорт», гаражи и электроподстанция.