«Сразу закрывайте»: Хабиров поручил проверить аттракционы после ЧП в Башкирии

Глава региона Радий Хабиров обратился к гостехнадзору, призвав ведомство не церемониться с безответственными владельцами аттракционов. Свое обращение руководитель республики озвучил в ходе оперативного совещания Правительства.
Отметим, что месяцем ранее в Нефтекамске двое детей после катания на карусели получили травмы. Позднее стало известно, что причиной происшествия стало то, что аттракцион не был закреплен должным образом.
— «Любая нестыковка бьет по детям, поэтому будьте предельно принципиальны. Есть основания — сразу закрывайте! Раз уж занимается человек таким видом деятельности, пусть будет предельно аккуратен, внимателен и ответственен», — заявил Хабиров.