«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии

Несколькими днями ранее в Татышлинском районе республики открылся памятник певице Хание Фархи. Почти сразу после публикации в соцсетях фотографий с церемонии открытия стали появляться комментарии пользователей о внешнем виде каменного изваяния. Памятник вызвал у пользователей бурную реакцию.
На шквал критики, обрушившийся на памятник башкирской дивы, отреагировала её сестра Фируза Ибатуллина. По словам женщины, памятник очень нравится не только ей самой, но и всем местным жителям.
— Он мне очень нравится. Почему мы должны быть недовольны?! Будто сама Хания апа вернулась. <…> Пожалуйста, не пишите негатив, я от него очень устала. Плохие комментарии меня беспокоят, мне больно такое читать. Из Татарстана тоже пишут, человек своими глазами не видел памятник, а тоже высказывается, это меня раздражает. Вчера шла с работы — у памятника очень много людей, сегодня с утра уже пришли, все с любовью смотрят, любуются. Каждый приходит с цветами. Поток людей не иссякает <...> Критикующие не все понимают. Ямочка на подбородке, зубы… Все сделано правильно. Скульптор Халит абый ведь татарин, как же он не знает Ханию апа! Его работы стоят в очень престижных локациях, это не просто какой-то самодеятельный скульптор, — передает слова Ибатуллиной издание Татар-Информ.
Также женщина встала на защиту автора памятника Халита Галиуллина. По её мнению, скульптор сумел все сделать правильно, сохранив при этом особенности внешности певицы. Отметим, что ранее памятники авторства Халита Галиуллина ранее уже неоднократно подвергались критике. Корреспондент Mkset пообщался со скульптором, чтобы узнать о его отношении к выпадам в сторону его творений.
В завершении Фируза Ибатуллина обратилась к пользователям с просьбой «не писать негатив», отметив при этом, что ей больно читать беспокоящие её негативные комментарии.
Напомним, ранее житель республики возмутился в соцсетях тем, что в Башкирии до сих пор нет памятника певице Фариде Кудашевой. Примечательно, что пользователь отдал должное жителям Татышлинского района, которые в том числе пожертвовали деньги на создание памятника Фархи.