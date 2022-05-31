Памятник певице Хание Фархи создал скульптор, чьи работы в Уфе вызывают шквал критики

Вчера, 30 мая в Татышлинском районе Башкирии открыли памятник Хание Фархи, народной артистке республик Башкортостан и Татарстан, известной и популярной эстрадной певице, а также композитору и актрисе. Голос певицы знаком каждому без исключения в Башкирии, ведь именно она исполнила легендарную песню «Туган як» о родном крае, слова которой в Башкирии знают даже те, кто не владеет языком.