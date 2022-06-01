«Бабища с рынка» и «Шаманка»: жителям Башкирии не понравился памятник певице Фархи

30 мая в Верхних Татышлах Татышлинского района состоялось открытие памятника Хание Фархи — народной артистке республик Башкортостан и Татарстан, популярной эстрадной певице, композитору и актрисе. Так, под аплодисменты местных жителей и с улыбкой на лице глава администрации представил публике скульптуру артистки. Однако жители Башкирии в социальных сетях радости не разделили и раскритиковали новую скульптуру.
В частности, очередную работу известного скульптора Халита Галиуллина охарактеризовали следующим образом: «Бабища с рынка», «Мамай в платье» и «ГромБаба». В большинстве своем пользователи соцсетей отмечают, что памятник не имеет ничего общего с самой певицей.
— Какой ужас! Как такой памятник могли утвердить родные?! Хания Фархи была легкой, красивой, элегантной женщиной. А здесь ГромБаба, — пишет Тансулу Г.
— Совсем не похожа. Вы же видите сами, какая она красивая, а памятник кто с чего лепил-то? Переделайте, не позорьте её, — Альбина Б.
— Похожа на монгольскую шаманку. Хания красивая была и останется! Не позорьте Ханию, — Финиза Д.
К всеобщему негодованию присоединяется и Любовь М., которая отмечает, что через голос, через глаза и руки «билась чистая душа» певицы. И певица, по ее мнению, заслуживает, чтобы ее увековечили «именно так, чтобы это было видно».
— Бедная Хания, наверное перевернулась сто раз! […] Как «бабища с рынка»! Кто утверждал, тот просто ненавидел её! Эх! А этому «товарищу», который наставил в городе множество «скульптур» цвета детской неожиданности, кто позволил так чернить Родник народной песни! — Любовь М.
Примечательно, что на цвет скульптуры обратили многие жители региона. Так, Павел В. недоумевает, «что с цветом памятников у нас?», а Тамара С. заявляет, что цвет памятника — «цвет детской неожиданности», а у чиновников «очень плохой неэстетичный деревенский вкус».
— Если уж делать памятник, то надо было сделать красивым, с соблюдением пропорций лица и тела, нормального цвета натурального камня, или уж хотя бы белого мрамора или белого гипса, — пишет Татьяна С.
— У нас что, талантливых художников-скульпторов не осталось в республике? Что за позор? Хания совсем не такая была. И еще цвет выбрали ужасный, — Илья Р.
Большая часть пользователей соцсетей назвали посоветовала властям убрать скульптуру и «не позориться». В частности, Артем Л. назвал памятник «издевательством над усопшим человеком», а Тамара И. считает, что лучше никакого памятника не надо, чем такой.
— Какой ужас, позорники, так осквернять образ Фании, — Мелана Х.
— Она была красивой, талантливой, смотреть и слушать ее было очень приятно, а тут такой уродливый памятник. Лучше уберите, пожалуйста, с глаз долой и не позорьтесь, — советует Светлана С.
— Такое сотворить в память певицы… Это что? И не ту позу взял за образец… Лучше уберите, — пишет Илена У.
Однако нашлись и те, кому памятник пришелся по вкусу. По мнению Разины А., на открытии памятника все было красиво, в том числе и цвет скульптуры, и сама организация памятного мероприятия.
— Хания Фархи как будто жива и вернулась на Родину. Спасибо всем, кто участвовал в увековечении талантливой дочери Башкирской земли, — Разина А.
Некоторые жители, кажется, и вовсе смирились с ситуацией. Так, Елена З. пишет, что «ладно хоть такой», да и вообще «дареному коню в зубы не смотрят», а если не нравится — «сделайте сами за свой счет».
Кроме того, вопросы у жителей появились и к самому скульптору. Некоторые заподозрили его в том, что он «не любил песни Хании Фархи». Также Лия Д. предположила, что автор работы — начинающих скульптор, по ее мнению, «опытный так бы не извратился».
Отметим, что скульптором является 69-летний Халит Галиуллин, который, согласно открытым данным, окончил Санкт-Петербургскую Художественно-промышленную академию им. Штиглица. Известно, что в свое время Галиуллин работал в Башкирском отделении худфонда РСФСР, преподавал в детской школе искусств и в Уфимском училище искусств. Скульптор является участником всероссийских и международных профессиональных фестивалей. Его авторства памятник-бюст генералу Т. Т. Кусимову в селе Кусимово Баймакского района, памятник погибшим в ВОВ в нескольких районах Башкирии.
В Уфе арт-объекты Халита Галиуллина можно увидеть около торгового центра «Мир» (памятник Дворнику), семейные скульптуры в парке Якутова, а также в Демском районе, на улице Крупской, у торгово-развлекательного центра «Планета» (женщина, ожидающая такси) и во многих других частях города. Работы Галиуллина часто вызывают шквал критики, скультора прозвали автором «коричневых уродцев», так как большинство его работ имеют одинаковый коричневый цвет.
Напомним, Хания Фархи была признана народной артисткой Татарстана и Башкортостана, ее называют «примадонной татарской эстрады» и «татарской Аллой Пугачевой». Умерла певица пять лет назад в деревне Верхние Татышлы в 57 лет, сообщается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Могила Хании Фархи находится в Казани на Ново-Татарском кладбище.