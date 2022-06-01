«Бабища с рынка» и «Шаманка»: жителям Башкирии не понравился памятник певице Фархи

Кроме того, вопросы у жителей появились и к самому скульптору. Некоторые заподозрили его в том, что он «не любил песни Хании Фархи». Также Лия Д. предположила, что автор работы — начинающих скульптор, по ее мнению, «опытный так бы не извратился».