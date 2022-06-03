«Есть гораздо пошлее и хуже»: автор памятника Фархи высказался о критике в свой адрес

— Они не слушали наши встречные предложения сделать какой-то другой эскиз, они толкали эти картинки: «вот это делайте, это делайте». Был приглашен человек, который не лепил, просто художник. Когда приходится присматривать за человеком, который вообще не лепил — это проблема двойная, а что-то исправить уже очень сложно. Лучше сделать что-то самому, чем потом исправлять. Критика, конечно, была, может, справедливая, что где-то немножко лица одного пошива. Но я не успевал отследить просто. На меня все камни были брошены, но я выдержал удар — ничего страшного. рассказывает Халит Галиуллин.