В уфимском парке, который реконструируют за 200 млн рублей, начали вырубку деревьев

У корреспондента Mkset, глядя на происходящее в парке, возник ряд вопросов. Например, зачем у раздвоенного дерева спиливается один из стволов. Или же как определяется перестойность дерева, срез которого на первый взгляд выглядит сочным и полным жизненной силы. Справедливости ради некоторые деревья на фото как раз-таки кажутся перестойными и гнилыми, по какому же принципу пилят деревья в парке, понять не так-то просто.