Уфимец показал вырубку деревьев в ходе реконструкции парка Нефтехимиков в Черниковке

Активная реконструкция уфимских парков, которая станет одним из многочисленных подарков властей к 450-летию Уфы, идет полным ходом. На реконструкцию уже закрыты парки «Центральный» в Демском районе и парк Нефтехимиков в Черниковке. Что думают жители о реконструкции парка в Деме и как она проходит Mkset писал буквально накануне, а сегодня появились известия и из Черниковки.