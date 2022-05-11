Уфимцы забили тревогу из-за вырубки деревьев в ходе реконструкции парка отдыха

Еще в конце 2021 года стало известно о том, что парк культуры и отдыха Демского района Уфы, который в документах фигурирует как парк «Центральный» Демского района, попал в список объектов, которые подлежат реконструкции. В конце марта 2022 года Радий Хабиров внес ясность в грядущую реконструкцию парка, сообщив, что деньги на данный проект нашли, и его обязательно осуществят.
Известна и стоимость реконструкции парка в Деме — начальная (она же максимальная) стоимость тендера, объявленного 1 апреля нынешнего года, составила 200 миллионов рублей. А уже в конце апреля стало известно, что «работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха» в Демском парке выполнит подрядчик «Уралагротехсервис», который «скинул» миллион от максимальной стоимости вышеуказанных работ и взялся за реконструкцию парка всего за 199 миллионов рублей.
Работы предстоят грандиозные, тут и асфальт надо обновить, и деревья посадить (посадить, подчеркиваем, а не вырубить), и оборудовать скейт-парк. Также, судя по закупке, за указанную сумму надо будет приобрести урны, оборудовать парк системой видеонаблюдения, а также создать площадку для воркаута — занятий спортом на открытом воздухе.
Однако деревья, которые еще предстоит высадить в Демском парке, сажать еще не начали, зато местные жители уже обеспокоились тем, что, судя по проекту обновленного парка, какие-то из имеющихся деревьев могут вырубить. Беспокойство зародилось у демчан еще в феврале, а сегодня, когда на расположенной по соседству с парком «Аллее сказок» уже вырубили деревья, опасений у жителей стало больше.
Если обратить внимание на проект нового парка, становится понятно, что вход в новый парк будет организован со стороны перекрестка улиц Правды и Ухтомского — вполне понятно, что для этого в лесной посадке, в которой многие годы обитают грачи, придется проредить деревья, так как дорога располагается посреди пока еще «действующего леса». На первый взгляд непрофессионала, среди могущественных и величественных деревьев перестоявших или старых обнаружено не было.
Одна из пользовательниц Елена сообщила в местной группе в соцсетях, что опасается из-за поубавившегося в проекте нового парка количества деревьев.
В комментариях восторга от проекта реконструкции жители не выразили, а предположили, что во время реконструкции произойдет «обмен шила на мыло», исчезнут деревья и разнообразные забавы для детей, а в парке останется одно развлечение — наворачивать круги по новым дорожкам, которые, как отметили комментаторы, и так в парке есть. Абсолютное большинство комментаторов согласились с автором поста о том, что деревья парку нужны, а значит не стоит их вырубать. Тогда как источник Mkset, знакомый с ситуацией, сообщил, что рубить будут только перестойные деревья, которые так и норовят упасть кому-нибудь на голову.
Обсуждение состоялось 22 февраля, а сегодня реконструкция парка уже началась. В парке уже убирают основательные конструкции вроде эстрады (сцены), новых и старых аттракционов, демонтируется дорожка из плитки ведущая сквозь лесок — работа кипит.
Дети из Демы старше 5 лет уже ориентируются в датах и знают, что с 1 мая в их любимом парке начнут работать аттракционы… Но не в этом году. Лодочка-лошадь «Ермак» на прошедшей первой половине майских праздников лежала в парке на боку отдельно от конструкции самого аттракциона, остальные карусели также не работали, и даже частный уголок аттракционов, который раньше работал в небольшом уголке парка, пропал, оставив детей и их родителей наедине с реконструкцией. Теперь же некоторые аттракционы базируются в очень небольшом сквере у ДДЮТ «Орион», там же, судя по всему, будут проходить и все массовые мероприятия, которые ранее проводились в парке.
Но на парке разного рода реконструкции в Демском районе Уфы не ограничились. Аккурат напротив парка, во дворе дома № 12 по улице Ухтомского, до недавнего времени функционировала неплохая детская площадка с хоккейной коробкой, качелями, горками, турниками и кольцами. Она бы и могла стать новым пристанищем для прогулок детишек постарше. Но это место неожиданно для жителей окрестных домов попало в программу «Башкирские дворики» — во двор, где разместили штендер с проектом, приезжал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а за несколько недель с начала работ от детской площадки не осталось и следа, исчезли разного рода металлоконструкции и наполовину демонтированы конструкции из металлических труб, на которых хозяйки сушат постиранное белье или же трясут ковры от пыли.
А на минувших выходных будущий «Башкирский дворик» покинули и бордюры. Пока что за окнами остался лишь развороченный асфальт. Что будет дальше, местным жителям остается только гадать, но две 27-этажки в сотне метров от двора, которые вот-вот сдадут новоселам, могут дать пищу для размышлений.
Уже бывшая детская площадка, где раньше дети играли в хоккей и наряжали елку, на данный момент испещрена бордюрами, которые создают причудливый узор. Вероятно, тут, как и в парке, хотят оборудовать прогулочную зону, но с уверенностью сказать об этом нельзя. Понять, что же происходит в будущем «Башкирском дворике», местным жителям сложновато. Во дворе установлена схема грядущих изменений, новые зоны и объекты отмечены разными цветами, но вот незадача — прочесть написанное не под силу даже человеку с отличным зрением. Так что пока жители видят, как расширяются дороги, демонтируются металлические конструкции (но не все), спиливаются деревья, которых во дворе и так немного. И только парковка у детского сада № 115 цела и невредима.