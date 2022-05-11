Уфимцы забили тревогу из-за вырубки деревьев в ходе реконструкции парка отдыха

Дети из Демы старше 5 лет уже ориентируются в датах и знают, что с 1 мая в их любимом парке начнут работать аттракционы… Но не в этом году. Лодочка-лошадь «Ермак» на прошедшей первой половине майских праздников лежала в парке на боку отдельно от конструкции самого аттракциона, остальные карусели также не работали, и даже частный уголок аттракционов, который раньше работал в небольшом уголке парка, пропал, оставив детей и их родителей наедине с реконструкцией. Теперь же некоторые аттракционы базируются в очень небольшом сквере у ДДЮТ «Орион», там же, судя по всему, будут проходить и все массовые мероприятия, которые ранее проводились в парке.