Власти Уфы дали отпор критике реконструкции Демского парка и «Башкирского дворика»

Так, по данным администрации, еще в 2020 году команда Института развития городов Башкортостана совместно с администрацией Уфы и Демского района приступила к исследованию парка. Со слов чиновников, были проведены онлайн-опросы, организован проектный семинар с жителями и встреча архитекторов с горожанами. В 2021 году центральный парк в Дёме вошёл в список общественных пространств, которые будут преобразованы к 450-летнему юбилею Уфы. Власти даже называли реконструкцию парков в Уфе одним из многочисленных подарков горожанам к круглой дате.