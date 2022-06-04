МУП УИС объяснили, почему уфимцы должны заплатить за отопление за 2019 год

Все дело в том, что в октябре 2019 года начисление платы за отопление стали по факту его потребления, а именно по показаниям ОДПУ в отопительный сезон. В ноябре 2019 года, как сообщает МУП УИС, начисления за отопление был произведены как разница между объемами потребления в ноябре и октябре, так как в тот месяц «реальный объем потребленного за период тепла не был предъявлен жителям домов своевременно».