«Надо идти в суд»: эксперт по ЖКХ Беляков о желании доначислить уфимцам за отопление

«Надо идти в суд»: эксперт по ЖКХ Беляков о желании доначислить уфимцам за отопление
«Надо идти в суд»: эксперт по ЖКХ Беляков о желании доначислить уфимцам за отопление
Вчера, 14:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Ответственность несет тот, кто начисляет платежи, полагает Вадим Беляков. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Mkset 26 мая.

Накануне, 25 мая, стало известно, что МУП УИС планирует доначислить жителям Демского района, которые в 2019 году получали квитанции за отопление через ЕРКЦ, «недосчитанную» сумму за тепло в ноябре 2019 года. Прозвучала данная информация на встрече директора МУП УИС Максима Петрова со старшими по многоквартирным домам. Жители района восприняли эту новость с мощным негодованием. Потребители тепла не могут понять, почему они обязаны что-то доплачивать, если они своевременно оплатили тепло согласно показаниям счетчика и суммам в квитанциях.

Mkset обратился к эксперту в сфере ЖКХ и экс-советнику мэра Уфы по вопросам ЖКХ Вадиму Белякову.

По словам Белякова, в данной ситуации необходимо изучить квитанции, и если жители оплатили тепло в соответствии с ними, то ответственность все же несет тот, кто начисляет суммы.

Если можно доказать, то надо идти в суд.Вадим Беляков

Собственно, этим и намерена заняться группа старших по домам в Деме. Для начала инициативная группа готовится писать претензии, оплачивать почти трехлетней давности счета люди будут лишь в том случае, если сделать это обяжет суд. Об этом Mkset рассказала одна из старших по дому Илюза, которая считает, что доказать законность доначислений МУП УИС не сможет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы