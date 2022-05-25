Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности

МУП УИС попросило уфимцев доплатить по счетам за отопление спустя три года

Информация о некоем собрании с потребителями, на котором будет сделано заявление о возврате средств с жителей, появилась в соцсетях. Ранее заявление о доначислении сделали в БашРТС. В МУП УИС прокомментировали ситуацию.

25 мая в соцсетях появилась информация, что ресурсник МУП УИС, которое занимается подачей отопления в многоквартирные дома в Уфе, собирается сделать перерасчет гражданам за отопление за ноябрь 2019 года. В частности, это касается жителей Демского района Уфы. — Нам озвучила старшая по дому, что сегодня вечером будет какое-то собрание, где сообщат, что за ноябрь 2019 года неправильно начислили плату за отопление, — сообщают демчане. В МУП УИС информацию о возврате средств с жителей не подтвердили и не опровергли. — В Демском районе проводятся встречи со старшими по домам, на которых ведется разъяснительная работа по вопросам, как проводятся начисления за отопление и перерасчеты, какую информацию они могут увидеть в квитанциях и распечатках ОДПУ, размещенных на сайте и т. д. Кроме этого, старшие по домам могут задать свои вопросы руководству МУП УИС и получить на них ответы. Более подробная информация будет размещена на официальном сайте предприятия на следующей неделе, — пояснили Mkset в пресс-службе предприятия. Напомним, в начале мая появилась информация, что поставщик тепла БашРТС спустя два года решил вернуть огромные средства, которые за отопление выложили жители в декабре 2020 года и за которые извинялся глава Башкирии Радий Хабиров. Тогда в апрельские счета включили переплату и разослали квитанции жителям. Тогда, два года назад, БашРТС обвиняла в случившемся «управляшки», ведь сама компания считает, что подавала уфимцам тепло как положено, в соответствии с температурным режимом за окном. Тогда БашРТС решили сделать перерасчёт размера платы за отопление по заявлениям и заявили, что это является «временной мерой на момент ожидания окончательного решения проверки корректности переданных управляющими компаниями данных» и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений. По данным БашРТС, замечаний к корректности начислений в итоге не обнаружилось, а в ходе проверки надзорных органов нарушений выявлено не было. UPD. Директор МУП УИС Максим Петров вечером 25 мая на собрании с жителями рассказал кому и почему придется платить за тепло «из прошлого». Попали ли вы в число «счастливчиков» узнать можно здесь.

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