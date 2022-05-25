Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности

Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности
Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности
Вчера, 17:34ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1MI

МУП УИС попросило уфимцев доплатить по счетам за отопление спустя три года

Информация о некоем собрании с потребителями, на котором будет сделано заявление о возврате средств с жителей, появилась в соцсетях. Ранее заявление о доначислении сделали в БашРТС. В МУП УИС прокомментировали ситуацию.

25 мая в соцсетях появилась информация, что ресурсник МУП УИС, которое занимается подачей отопления в многоквартирные дома в Уфе, собирается сделать перерасчет гражданам за отопление за ноябрь 2019 года. В частности, это касается жителей Демского района Уфы.

— Нам озвучила старшая по дому, что сегодня вечером будет какое-то собрание, где сообщат, что за ноябрь 2019 года неправильно начислили плату за отопление, — сообщают демчане.

В МУП УИС информацию о возврате средств с жителей не подтвердили и не опровергли.

— В Демском районе проводятся встречи со старшими по домам, на которых ведется разъяснительная работа по вопросам, как проводятся начисления за отопление и перерасчеты, какую информацию они могут увидеть в квитанциях и распечатках ОДПУ, размещенных на сайте и т. д. Кроме этого, старшие по домам могут задать свои вопросы руководству МУП УИС и получить на них ответы. Более подробная информация будет размещена на официальном сайте предприятия на следующей неделе, — пояснили Mkset в пресс-службе предприятия.

Напомним, в начале мая появилась информация, что поставщик тепла БашРТС спустя два года решил вернуть огромные средства, которые за отопление выложили жители в декабре 2020 года и за которые извинялся глава Башкирии Радий Хабиров. Тогда в апрельские счета включили переплату и разослали квитанции жителям.

Тогда, два года назад, БашРТС обвиняла в случившемся «управляшки», ведь сама компания считает, что подавала уфимцам тепло как положено, в соответствии с температурным режимом за окном. Тогда БашРТС решили сделать перерасчёт размера платы за отопление по заявлениям и заявили, что это является «временной мерой на момент ожидания окончательного решения проверки корректности переданных управляющими компаниями данных» и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений. По данным БашРТС, замечаний к корректности начислений в итоге не обнаружилось, а в ходе проверки надзорных органов нарушений выявлено не было.

UPD. Директор МУП УИС Максим Петров вечером 25 мая на собрании с жителями рассказал кому и почему придется платить за тепло «из прошлого». Попали ли вы в число «счастливчиков» узнать можно здесь.

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