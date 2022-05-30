Суд для мэра, отмена штрафов за маски и концепция исторического центра Уфы за 1,2 млн

Мэр Стерлитамака предстанет перед судом из-за отсутствия маски. Рустем Газизов присутствовал на одном из мероприятий без маски, об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях мэра. Так, привлечь за нарушение масочного режима Газизова намерен общественник Дамир Гарифуллин. Заседание суда состоится 20 июня в 10 утра.