Дело Шевчука после речи на концерте в Уфе могут закрыть из-за нарушений в протоколе

«Сейчас материалы дела возвратили в полицию в связи с нарушениями, допущенными при составлении протокола об административном правонарушении. Если определение суда вступает в законную силу, сотрудники полиции могут устранить эти нарушения в срок давности привлечения к административной ответственности, то есть в течение трех месяцев, и передать дело на новое рассмотрение в суд. Если этого не происходит, дело будет прекращено. Оно может быть прекращено в том числе и сотрудниками полиции. Если дело будет передано в суд и срок давности выйдет, то суд будет прекращать производство по делу», — прокомментировал он.
При этом и защита не лишена возможности обжаловать определение суда о возвращении дела в полицию. Сейчас защита Юрия Шевчука будет изучать определение суда, думать о дальнейшей тактике и принимать решение, отметил Александр Передрук.
Как сообщал Mkset, лидеру «ДДТ» вменили публичную дискредитацию Вооруженных сил. На концерте в Уфе 18 мая Юрий Шевчук поделился со зрителями своими мыслями по поводу спецоперации. Правоохранители составили в отношении него протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
Дело по ходатайству Шевчука направили в суд Санкт-Петербурга, однако там не стали его рассматривать. В составленном на музыканта протоколе отсутствовала информация о времени, месте и иных обстоятельствах совершения правонарушения. Кроме того, там не было указано, какими конкретно действиями или словами он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.