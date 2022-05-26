Материалы дела Юрия Шевчука передали в суд Санкт-Петербурга

Материалы дела лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука переданы в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Напомним, ранее музыкант в рамках уфимского концерта высказал свою позицию относительно проведения спецоперации на территории Укрианы. Высказывания Шевчука привлекли внимание правоохранительных органов.
Позднее стало известно, что Юрий Шевчук завил о своем отказе давать показания, сославшись на 51 статью российской конституции. Также музыкант выступил с ходатайством о направлении дела по месту его жительства — в Санкт-Петербург.
Также сегодня в сети появилась информация о том, что «ДДТ» прекратят свою концертную деятельность на территории страны. Однако впоследствии информацию опровергли.