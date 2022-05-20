Юрий Шевчук не дал показаний после концерта в Уфе сославшись на 51 статью Конституции

Стало известно, что фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук, которого после концерта в Уфе 18 мая за кулисами увели на разговор правоохранители, не стал давать показаний, а сослался на данное ему Конституцией право, упомянув 51-ю статью Конституции РФ, которая гласит, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого».
Известный правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что материал уже направляется из Уфы в Петербург, где в Дзержинском суде его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ.
Напомним, после пылкой речи музыканта на концерте в Уфе 18 мая на него был составлен протокол по административной статье за дискредитацию ВС РФ, дело уже передано из Советского суда в Уфе в Санкт-Петербург по месту жительства артиста. По неподтвержденной информации телеграм-канала BAZA против Шевчука могут инициировать и уголовное преследование по статье «о фейках».