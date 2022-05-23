Запрет Сабантуев и холод в детских садах: Главное за день в Башкирии

В Башкирии введен запрет на проведение массовых мероприятий на горе Торатау. Запрет, о котором сегодняшнего заседания в ЦУРе республики, рассказал глава региона Радий Хабиров касается, прежде всего проведения сабантуев. Причиной тому, по словам Хабирова, стали многочисленные обращения местных жителей, в которых они рассказали о том, что в ходе празднеств вытаптывается все на горе. Напомним, что ранее был опубликован график проведения Сабантуев в этом год. Также напомним, что в дни празднования на территории республики будет действовать запрет на продажу спиртных напитков.