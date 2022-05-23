Экс-мэра Туймазов обвиняют в мошенничестве на 5,3 миллиона рублей

После чего, как сообщают в ведомстве, данными гражданами жилье было приватизировано и четыре комнаты были реализованы в интересах чиновников на суммы более 2 миллионов рублей. Между тем, оставшиеся — знакомому Роберта Лукманова в качестве долга в размере 1 миллиона рублей.