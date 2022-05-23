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Депутата Курултая Башкирии Чувилина и членов марксистского кружка оставили в СИЗО

23 мая 07:46
Фото: 1MI
О том, что Советский райсуд отказал обвиняемым в домашнем аресте и продлил арест реальный до 23 июля сообщил КоммерсантЪ-Уфа 23 мая.

Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин и еще четверо членов марксистского кружка, в числе которых врач Алексей Дмитриев, пенсионер Юрий Ефимов, Павел Матисов и Ринат Буркеев, останутся под стражей до 23 июля. Всем им Советский райсуд продлил арест и отказал в изменении меры пресечения на домашний арест.

Напомним, в конце марта, 26 числа в Уфе задержали пятерых мужчин по подозрению в организации террористического сообщества, именно они перечислены выше. Павла Матисова подозревают в организации террористического сообщества, остальных лишь в участии в таком сообществе. Пенсионеру Ефимову и врачу Дмитриеву вменяют и публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете. По мнению правоохранителей террористическая организация функционировала три года и готовилась к захвату власти.

Также напомним и о том, что Лилия Чанышева до 9 июня остается в московском СИЗО, её подозревают в организации не террористического, но экстремистского сообщества. Чанышева ранее возглавляла Штаб Навального в Уфе (признан экстремистской организацией, ликвидирован и запрещен).

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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