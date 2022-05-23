Депутата Курултая Башкирии Чувилина и членов марксистского кружка оставили в СИЗО

Напомним, в конце марта, 26 числа в Уфе задержали пятерых мужчин по подозрению в организации террористического сообщества, именно они перечислены выше. Павла Матисова подозревают в организации террористического сообщества, остальных лишь в участии в таком сообществе. Пенсионеру Ефимову и врачу Дмитриеву вменяют и публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете. По мнению правоохранителей террористическая организация функционировала три года и готовилась к захвату власти.