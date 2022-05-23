Жители Башкирии массово жалуются Радию Хабирову на холод в школах и в детских садах

Родительница жалуется и на то, что на устные вопросы нет внятных ответов и просит министерство ЖКХ посодействовать. Ее заявление находится на рассмотрении и если в том, что систему оплаты отопления введенную несколько лет назад менять из-за того, что гражданам холодно никто не будет, то ситуация в детских садах решительно требует вмешательства. Однако последует ли оно, или до этого момента успеет потеплеть — неясно.