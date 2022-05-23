«Бюджет транжирят»: жители Башкирии о поездке Хабирова в Узбекистан за 20 млн рублей

На прошлой неделе башкирская делегация во главе с Радием Хабировым посетила Узбекистан. Тогда на сайте Госзакупок, как и положено, появился тендер на перелет на сумму почти в 20 миллионов рублей, однако экономист из Уфы Всеволод Спивак нашел несостыковку в закупке. Специалиста смутило, что подведение итогов аукциона должно было состояться 18 мая, а чиновники улетели уже 16 мая.