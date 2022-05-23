«Бюджет транжирят»: жители Башкирии о поездке Хабирова в Узбекистан за 20 млн рублей

На прошлой неделе башкирская делегация во главе с Радием Хабировым посетила Узбекистан. Тогда на сайте Госзакупок, как и положено, появился тендер на перелет на сумму почти в 20 миллионов рублей, однако экономист из Уфы Всеволод Спивак нашел несостыковку в закупке. Специалиста смутило, что подведение итогов аукциона должно было состояться 18 мая, а чиновники улетели уже 16 мая.
В социальных сетях данная информация вызвала бурную реакцию среди жителей Башкирии. По традиции пользователи разделились на два лагеря: на тех, кто негодует из-за большого ценника на поездку, и на тех, кто считает, что 19,9 миллиона за три дня в Узбекистане — вполне оправданная сумма.
Между тем сама несостыковка даты в закупке с фактической датой перелета внимание жителей особо не привлекла.
— Вот так просто. Действительно, таких несостыковок очень много, — пишет Надежда А.
— Поискать, много нестыковок найдете, — присоединяется Тамара О.
— Деньги налогоплательщиков пилят, как хотят, поэтому несостыковки. А для поддержки населения ноль копеек, — Татьяна Ч.
Так, пользователи отмечают, что бюджетным средствам можно было найти и лучшее применение, например, Владимир В. пишет, что эти деньги «лучше было отдать в детские дома, а не бесполезно тратить».
— Миллионы на рабочую поездку к соседям, десятки тысяч народным артистам, сотни тысяч на зарплаты чиновникам, миллиарды на библиотеку. Мы разве так богаты? Почему тогда больным детям на операции собираем СМСками? — пишет Рафис Ю.
— Не один, а 20, у нас богатая страна, только они достаются избранным, — Лилия Р.
— Работает народ, а эти бюджет транжирят направо и налево, — негодует Олег Г.
— Вот куда уходят бюджетные деньги, — Минзиля Х.
— Не на свои же деньги летают, на бюджетные, можно и на 40 миллионов, — Рафис Ю.
Тем временем Залифа А. задается вопросом, нельзя ли было чиновникам совершить перелет на обычным самолете. К мнению о том, что поездка получилась «дорогущей», присоединяется и Ильгиз Г.
Однако есть и те пользователи, которые считают, что цель оправдывает средства, так как «налаживать контакты с соседями» — очень важно «в такое сложное время». А средства были потрачены «на гостинцы», так как с пустыми руками в гости не ездят.
— Узбекистан — это один из ключевых партнеров нашей республики на международной арене — наряду с Беларусью, Казахстаном, Турцией и другими странами. Туда с пустыми руками не полетишь, — пишет Альбина А.
— Ну ради такого дела можно и раскошелиться. Сейчас важно поддерживать хорошие отношения с дружественными странами, — Арслан Б.
Тем временем Рафаэль З. сообщил, что в подобных поездках «все открыто и прозрачно» и посоветовал людям перестать обсуждать.
— Это рабочая поездка. Без каких-либо расходов ничего не делается. Всё открыто и прозрачно. Люди, перестаньте обсуждать, — Рафаэль З.
Аналогичного мнения и Амира А. — женщина попросила не писать глупости, так как люди работают:
— Глупости не пишите, пожалуйста, можно подумать кто из нас полетел бы в общем классе был бы в Правительстве. Люди работают, — Амира А.
В ответ на комментарий другие пользователи поинтересовались результатами работы.
Между тем Салауат А. поинтересовался с какой целью Радий Хабиров отправился в Узбекистан? Случайно не «за новым кулинарным рецептом?», намекая на любовь главы Башкирии к приготовлению пищи.