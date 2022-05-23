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«Бюджет транжирят»: жители Башкирии о поездке Хабирова в Узбекистан за 20 млн рублей

23 мая 08:04
Фото: соцсети
Жители Башкирии в социальных сетях бурно отреагировали на материал Mkset о несостыковке в закупке на перелет башкирской делегации в Узбекистан. Так, многие выразили свое негодование, ведь перелет чиновников обошелся в 20 миллионов, а некоторые заявили, что сумма оправдана — с пустыми руками в другую страну не поедешь.

На прошлой неделе башкирская делегация во главе с Радием Хабировым посетила Узбекистан. Тогда на сайте Госзакупок, как и положено, появился тендер на перелет на сумму почти в 20 миллионов рублей, однако экономист из Уфы Всеволод Спивак нашел несостыковку в закупке. Специалиста смутило, что подведение итогов аукциона должно было состояться 18 мая, а чиновники улетели уже 16 мая.

В социальных сетях данная информация вызвала бурную реакцию среди жителей Башкирии. По традиции пользователи разделились на два лагеря: на тех, кто негодует из-за большого ценника на поездку, и на тех, кто считает, что 19,9 миллиона за три дня в Узбекистане — вполне оправданная сумма.

Между тем сама несостыковка даты в закупке с фактической датой перелета внимание жителей особо не привлекла.

— Вот так просто. Действительно, таких несостыковок очень много, — пишет Надежда А.

— Поискать, много нестыковок найдете, — присоединяется Тамара О.

— Деньги налогоплательщиков пилят, как хотят, поэтому несостыковки. А для поддержки населения ноль копеек, — Татьяна Ч.

Так, пользователи отмечают, что бюджетным средствам можно было найти и лучшее применение, например, Владимир В. пишет, что эти деньги «лучше было отдать в детские дома, а не бесполезно тратить».

— Миллионы на рабочую поездку к соседям, десятки тысяч народным артистам, сотни тысяч на зарплаты чиновникам, миллиарды на библиотеку. Мы разве так богаты? Почему тогда больным детям на операции собираем СМСками? — пишет Рафис Ю.

— Не один, а 20, у нас богатая страна, только они достаются избранным, — Лилия Р.

— Работает народ, а эти бюджет транжирят направо и налево, — негодует Олег Г.

— Вот куда уходят бюджетные деньги, — Минзиля Х.

— Не на свои же деньги летают, на бюджетные, можно и на 40 миллионов, — Рафис Ю.

Тем временем Залифа А. задается вопросом, нельзя ли было чиновникам совершить перелет на обычным самолете. К мнению о том, что поездка получилась «дорогущей», присоединяется и Ильгиз Г.

Однако есть и те пользователи, которые считают, что цель оправдывает средства, так как «налаживать контакты с соседями» — очень важно «в такое сложное время». А средства были потрачены «на гостинцы», так как с пустыми руками в гости не ездят.

— Узбекистан — это один из ключевых партнеров нашей республики на международной арене — наряду с Беларусью, Казахстаном, Турцией и другими странами. Туда с пустыми руками не полетишь, — пишет Альбина А.

— Ну ради такого дела можно и раскошелиться. Сейчас важно поддерживать хорошие отношения с дружественными странами, — Арслан Б.

Тем временем Рафаэль З. сообщил, что в подобных поездках «все открыто и прозрачно» и посоветовал людям перестать обсуждать.

— Это рабочая поездка. Без каких-либо расходов ничего не делается. Всё открыто и прозрачно. Люди, перестаньте обсуждать, — Рафаэль З.

Аналогичного мнения и Амира А. — женщина попросила не писать глупости, так как люди работают:

— Глупости не пишите, пожалуйста, можно подумать кто из нас полетел бы в общем классе был бы в Правительстве. Люди работают, — Амира А.

В ответ на комментарий другие пользователи поинтересовались результатами работы.

Между тем Салауат А. поинтересовался с какой целью Радий Хабиров отправился в Узбекистан? Случайно не «за новым кулинарным рецептом?», намекая на любовь главы Башкирии к приготовлению пищи.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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