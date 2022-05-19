Более 5000 уральских предприятий воспользовались программами господдержки в Сбербанка

Более 5 тысяч предприятий воспользовались господдержкой в рамках различных программ льготного кредитования в Уральском банке Сбербанка.
Так, например, по программам поддержки системообразующих предприятий Уральский банк Сбербанка заключил 47 договоров, общая сумма финансирования превысила 96 млрд рублей.
По программе «Господдержка 13,5% — 15%», призванной поддержать малое и среднее предпринимательство, Сбербанк заключил более 1200 договоров на сумму свыше 10,5 млрд рублей.
— Сейчас конкурентный рынок дает владельцам предприятий огромное количество возможностей и перспектив для реализации задуманных идей. Финансирование на льготных условиях стало хорошим подспорьем для многих компаний. Участвуя в реализации программ господдержки, Сбербанк помогает предприятиям развивать свое дело и сохранять рабочие места, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.