Сбер добавит 2000 бонусных рублей к детским выплатам для клиентов

Сбер добавит 2000 бонусных рублей к детским выплатам для клиентов
Сбер добавит 2000 бонусных рублей к детским выплатам для клиентов
Вчера, 19:16ОбществоФото: press.sber.ru
Начался прием заявок на выплаты семьям с невысокими доходами на детей 8 - 17 лет. Администрация Сбербанка анонсировала прибавление к выделяемым государством суммам 2000 бонусных рублей. Их можно будет использовать на покупки в сервисах "СберМегаМаркет" и "СберМаркет".

При получении выплаты в Сбербанке до 15 июня текущего года клиент получит промокоды в "СберМегаМаркете" и "СберМаркете" (по 1000 рублей на каждый сервис). Коды действуют на покупки от 3000 рублей. Помимо этого, будут начисляться бонусы, которые можно будет использовать в сервисах экосистемы Сбера, это "СберМобайл" и другие, пишет newsnn.ru.

Сообщается, что заявление на выплаты можно подать через портал "Госуслуги". Также можно сделать это в одном из офисов Пенсионного фонда или МФЦ. Чтобы получить бонусы от Сбербанка, следует указать номер счета или карты этого банка. Найти реквизиты можно в приложении "СберБанк Онлайн".

Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева подчеркнула приоритетность для банка именно социального вектора. Она отметила, что банк дополняет государственную поддержку нуждающихся граждан.

Промокоды для "СберМаркета" и "СберМегаМаркета" придут в SMS-сообщении или в push-уведомлении с номера 900. Если выплата будет получена в мае, то SMS придёт до 10 июня. Если выплата с 1 по 15 июня, то SMS поступит до 20 июня.

Как только будут начислены деньги, сразу же можно будет использовать бонусы Сбера. Посмотреть полный их список можно в разделе “Поступления” приложения "СберБанк Онлайн".

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