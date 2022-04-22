Глава Сбера сообщил об уникальной системе подготовки в «Школе 21» Сургута

В рамках заключенного соглашения о развитии стратегического партнерства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий между Сбером и правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в городе Сургуте планируется открытие «Школы 21».

Как пишет muksun.fm, данное соглашение подписано президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. По ходу реализации соглашения на территории ХМАО будет осуществляться подготовка высококлассных специалистов в сфере IT. В процессе обучения будут использоваться лучшие практики в области обучения программистов. «Школа 21» — один из наших самых успешных проектов, который за три года с момента своего создания уже доказал свою эффективность. Она дает новые рабочие места, что очень важно для всей страны. Работодатели весьма довольны уровнем подготовленности и работоспособности наших выпускников, — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — В «Школе 21» используется эксклюзивная методика преподавания: у нас учатся не только молодые ребята — ученики последних классов школы, но и люди возрастные». «Ханты-Мансийский автономный округ — регион нефтяной, и компании нефтегазового сектора всегда предъявляют большой спрос на современные, цифровые кадры. Мы давно работаем с Ханты-Мансийским автономным округом, поэтому наше сотрудничество в сфере подготовке IT-кадров является логичным продолжением нашего партнерства», — добавил Герман Греф. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова подчеркнула, что опыт и успех проекта Сбербанка нацеливают на работу по тем же принципам, которые заложены в системе «Школы 21». Она поблагодарила Сбер за отличную возможность пользоваться известным брендом, поскольку это имеет особое значение для человека, получающего новые знания. «Уверена, что проект будет успешным, так как мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Главное, что у нас есть такой партнер, который уже прошел этот путь», — сказала глава региона.

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