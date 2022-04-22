Сбер: мужчины выбирают для инвестиций все драгметаллы, а женщины предпочитают золото

Сбер: мужчины выбирают для инвестиций все драгметаллы, а женщины предпочитают золото
Сбер: мужчины выбирают для инвестиций все драгметаллы, а женщины предпочитают золото
Вчера, 11:41ЭкономикаФото: 1MI
Аналитики Сбербанка определили, какие категории клиентов предпочитают инвестировать в обезличенные металлические счета (ОМС). В исследовании учитывались все клиенты Уральского банка Сбербанка, открывшие ОМС в 1 квартале 2022 года.

Наибольший интерес к продукту проявляют мужчины 30-50 лет. На долю этой категории инвесторов пришлось около 73% от открываемых счетов. Однако средние суммы на обезличенных металлических счетах клиентов-мужчин примерно равны средним суммам клиентов-женщин и составляют порядка 60 тыс. рублей.

Для инвестиций мужчины рассматривают ОМС во всех доступных драгметаллах, а вот женщины склонны выбирать преимущественно счета в золоте.

98% клиентов открывали ОМС без посещения офиса — через СберБанк Онлайн.

Напомним, общий объем вложений в ОМС с начала года в Уральском банке Сбербанка превысил 1,1 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Судя по растущему спросу, обезличенные металлические счета стали отличной альтернативой золоту в слитках. Во-первых, это доступный инструмент для инвестирования. Клиент может приобрести любое количество металла — от 0,1 грамма до нескольких килограммов. Во-вторых, все операции по покупке и продаже драгметаллов совершаются за считанные секунды в СберБанк Онлайн. В-третьих, клиентам не придется заботиться о физическом хранении металла. В целом вложение средств в драгоценные металлы сейчас является хорошим способом уберечь свои деньги от инфляции и в перспективе заработать на росте курса».

Обезличенные металлические счета открываются бесплатно и на любой срок, поэтому переоформлять договор не придется. При владении металлом более трех лет клиенту не нужно платить НДФЛ от полученной прибыли.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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