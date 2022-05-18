За апрель Сбербанк привлек на вклады более 500 млрд рублей

За апрель приток денежных средств на вклады Сбербанка превысил 500 млрд рублей, что перекрыло все оттоки, которые произошли в феврале и марте. При этом в мае приток средств на вклады продолжится. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».