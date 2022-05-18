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За апрель Сбербанк привлек на вклады более 500 млрд рублей

18 мая 11:06
Фото: 1MI
Согласно прогнозам, в перспективе клиенты будут продолжать пополнять свои сбережения именно в национальной валюте.

За апрель приток денежных средств на вклады Сбербанка превысил 500 млрд рублей, что перекрыло все оттоки, которые произошли в феврале и марте. При этом в мае приток средств на вклады продолжится. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

Доля рублевых вкладов в Сбербанке сейчас составляет порядка 90%. По прогнозам Кирилла Царева, в перспективе клиенты будут продолжать пополнять свои сбережения именно в национальной валюте.

Также первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что потребительская модель поведения клиентов начала меняться, и сейчас пользователи услуг банка предпочитают сберегать свои деньги и сокращают расходы.

— Мы видим еще один важный тренд. Остатки на карточных счетах наших клиентов растут — это значит, что меняется модель потребления. Сейчас клиенты имеют большую склонность именно к сбережению или к сокращению расходов. По мере стабилизации экономической ситуации количество трат будет расти, — отметил Кирилл Царев.

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#Новости#Сбербанк#Андрей Королев#Общество
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