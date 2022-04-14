Сбер обнулил комиссию за зачисление зарплаты

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 июля 2022 года оставить заявку в личном кабинете СберБизнес. Регистрация осуществляется мгновенно. Льготные условия будут действовать со следующего дня после подачи заявки и до 31 декабря 2022 года. Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: «Зарплатный проект Сбера дает преимущества не только работодателю, но и сотрудникам. Например, если вы получаете заплату на карту нашего банка, то у вас будут специальные условия на ипотеку и прочие кредиты, скида 20% на страховку финансов. Кроме того, будет доступна подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, а это дает целый ряд дополнительных бонусов — доступ к кинотеатру ОККО, к музыкальному сервису СберЗвук, бесплатные гигабайты на СберДиске и многое другое». Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте Сбера www.sberbank.ru