mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрия Уфы выделит новое финансирование на переделку Советской площади

18 мая 08:51
Фото: 1mediainvest.ru
Реконструкцию, которая продолжается с 2020 года, планируют завершить до 11 октября, сообщили в городской администрации. На это нужны дополнительные средства.

Финансирование необходимо на проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к памятнику. В настоящее время мэрия готовит конкурсную документацию для отбора подрядчика, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.

Работы, которые сейчас продолжаются на площади — установка скульптурной группы, включая элементы колоннады, самого памятника и барельефов — ведет компания скульптора Салавата Щербакова «Випсервиспроект». Муниципальный контракт с подрядчиком заключили в феврале текущего года. Работы «являются частью масштабного комплексного объекта благоустройства», отметили в мэрии.

Реконструкция Советской площади идет с 2020 года. В мае прошлого года ее уже благоустраивали, однако в августе решили все переделать: покрытие из каменной брусчатки сняли, высаженные сосны к тому времени погибли от жары. Сейчас более чем треть территории представляет собой стройплощадку, где проводится монтаж под основание скульптуры генералу Шаймуратову и устанавливается колоннада. Сам памятник планируют торжественно открыть в День республики, 11 октября.

Материалы по теме
Истерзанная переделками: почему Советскую площадь в Уфе не могут оставить в покоеВласти установили ливневки на Советской площади в Уфе, до которых не доходит водаВласти Уфы раскрыли источник финансирования переделок на Советской площади
#Новости#Наталья Балыкова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48