Мэрия Уфы выделит новое финансирование на переделку Советской площади

Реконструкция Советской площади идет с 2020 года. В мае прошлого года ее уже благоустраивали, однако в августе решили все переделать: покрытие из каменной брусчатки сняли, высаженные сосны к тому времени погибли от жары. Сейчас более чем треть территории представляет собой стройплощадку, где проводится монтаж под основание скульптуры генералу Шаймуратову и устанавливается колоннада. Сам памятник планируют торжественно открыть в День республики, 11 октября.