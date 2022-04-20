Истерзанная переделками: почему Советскую площадь в Уфе не могут оставить в покое

Контракты на благоустройство сквера и строительство дорог и тротуаров давно исполнены и закрыты, а площадь вновь перерыта. Мэрия пока не раскрывает данных, за чей счет оплачивается очередной демонтаж.

Сквер на Советской площади может стать одним из неоправданно дорогих долгостроев. При том, что объект находится на виду сразу нескольких республиканских министерств (в том числе Минстроя), и даже отдел по расследованию особо важных дел СКР по региону — вот он, за углом, - переделка, жестокая и беспощадная, продолжается уже несколько месяцев. Фото: 1MediaInvest Парадная площадь Проект реконструкции объекта с самого начала вызвал критику уфимцев. Не все были готовы отказаться от парковки, а планы властей вырубить старые липы вызвали активные протесты летом 2020 года. Многие, очевидно считая, что от благоустройства в принципе нельзя ожидать ничего хорошего, требовали просто оставить площадь в покое. Между тем протесты постепенно ослабли, старые деревья убрали, а вместо них высадили молодые. Работы шли не только на самой площади, но и на нескольких объектах, связанных с ней территориально. Параллельно благоустраивали два сквера перед БГПУ — у памятника Акмулле и «Студенческого», а также возле сквера перед музыкальной школой на улице Советской. Отметим, что этим объектам повезло гораздо больше: их не перекраивали, и в целом они получились вполне симпатичными. В скверике у школы, например, уже зеленеет трава, кустарники остались живыми и скоро распустятся. Немного омрачает вид улицы Советской — она так и осталась парковочной, водители бросают свои машины между деревьями. Сквер у музыкальной школы Фото: 1MediaInvest Сама Советская площадь тоже могла бы стать местом для запланированных прогулок и внеплановых встреч, тихого отдыха в обеденный перерыв и городских мероприятий. И почти стала: когда установили фонари, скамейки, посадили сосны и кустарники, стало понятно, что все получилось: площадь обрела свой образ, характер и новую жизнь. Август 2021 года. Экскаватор сгребает плитку Фото: скриншот В мае 2021 года там провели тестовый запуск «сухого» фонтана, который спасал бы горожан от жары. Но потом работы практически прекратились. В августе на площади экскаватором выломали часть каменной брусчатки — в мэрии объяснили это необходимостью выполнить проезды на одном уровне с плоскостью фонтана и тротуарами. Посаженные — кстати, крупномеры — на площади деревья и кустарники постепенно высыхали. Впрочем, как выяснилось, их бы все равно уничтожили позднее. Сохранился только фонтан Фото: 1MediaInvest Памятник с колоннадой В первоначальном проекте благоустройства предполагалось установить на площади конную статую — памятник генералу Шаймуратову. Изменения потребовались из-за планов разместить здесь еще и колоннаду. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что об этом попросили четыре обеспокоенных судьбой площади академика художеств, и предложил «прислушаться» к замечаниям. После этого вопрос об установке колоннады никто не обсуждал, решение было принято. Позже сообщалось, что 24 не предусмотренные в проекте колонны потребуют расчистки пространства от некоторых уже высаженных деревьев. Однако сейчас на площади — более чем на трети ее территории — не осталось никакой растительности, демонтированы фонари, скамейки и даже брусчатка. Последняя вместе с землей сложена палетами — насколько бережно с ней обращались при демонтаже и будет ли она пригодна для дальнейшего использования, вопрос открытый. Между тем на площади уже залили бетонное основания для памятника (которое, кстати, должно было быть готово еще в конце августа 2020 года), а недавно глава региона Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев демонстрировали фотографии на фоне фрагментов колонн, которые сейчас изготавливаются. За чей счет? В результате площадь уже перекраивалась как минимум дважды, не считая мелких работ. Августовский демонтаж каменной плитки еще мог проводиться в рамках ранее заключенного контракта. Всего объявлялось два конкурса, касающихся работ на Советской площади. Первая госзакупка предполагала благоустройство сквера (наряду с вышеперечисленными тремя у БГПУ и музыкальной школы). Контракт общей стоимостью 291 млн рублей получил генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой». Договор предусматривал, в частности, и устройство монолитной плиты под памятник. Конструктивные решения по Советской площади обошлись городскому бюджету почти в 7 млн рублей, следует из сметы. В январе текущего года подрядчик завершил работы, с ним полностью рассчитались. Оставшиеся возле ведомств фонари уже немного заржавели и подверглись вандализму Фото: 1MediaInvest Стоимость второго контракта составила 245,6 млн рублей. Он предусматривал капитальный ремонт самой площади, а также улицы Советской на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пушкина и улицы Пушкина на участке от Ленина до Цюрупы. Общая стоимость озеленения этой территории оценивалась по смете почти в 340 тысяч рублей, наружного освещения — в 2,8 млн рублей. Контракт был исполнен 22 февраля. Можно предположить, что работы, которые проводятся сейчас, в нем не могли быть учтены. Других контрактов на демонтаж и новое благоустройство не объявлялось. Кто именно сейчас работает на площади и кто финансирует работы, неизвестно. Улица Пушкина. И так сойдет? Фото: 1MediaInvest Mkset попросил мэрию Уфы прокомментировать демонтаж, указав причины столь масштабной переделки и источники ее финансирования. Поскольку по истечении двух суток ответ нам не предоставлен, мы рассчитываем, что он будет подробным и обстоятельным. Какой могла бы быть площадь (из проектной документации): Площадь расположена в одной плоскости с проезжей частью. В ее центре размещается конный памятник габаритами 11×13 м. Его высота 12 м, из них 6 метров — пьедестал и 6 м — конная статуя. Перед памятником в центре площади предлагается размещение светомузыкального фонтана с применением фонтанных форсунок в плоскости мощения «сухой фонтан». Его размеры 56×10 м. Проектом представлены перспективные виды фонтана, видео отображает его работу в ночное время. С двух сторон от памятника размещены скверы размерами 19×19 м с зонами отдыха. Скверы отделены от проезжей части подпорными каменными стенами. Проектом предусмотрены элементы благоустройства: озеленение, подпорные стены, скамейки, фонари, урны. Пешеходная зона площади отделена от проезжих частей ограждениями: со стороны ул. Пушкина — боллардами (дорожными автоматическими блокираторами) с возможностью опускаться при необходимости во время проведения мероприятий, со стороны местных проездов — стационарными столбиками ограждения. Разработана зимняя концепция планировки и освещения Советской площади с возможным размещением ледового городка с елкой, катком.

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