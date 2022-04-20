Истерзанная переделками: почему Советскую площадь в Уфе не могут оставить в покое

Сквер на Советской площади может стать одним из неоправданно дорогих долгостроев. При том, что объект находится на виду сразу нескольких республиканских министерств (в том числе Минстроя), и даже отдел по расследованию особо важных дел СКР по региону — вот он, за углом, - переделка, жестокая и беспощадная, продолжается уже несколько месяцев.
Проект реконструкции объекта с самого начала вызвал критику уфимцев. Не все были готовы отказаться от парковки, а планы властей вырубить старые липы вызвали активные протесты летом 2020 года. Многие, очевидно считая, что от благоустройства в принципе нельзя ожидать ничего хорошего, требовали просто оставить площадь в покое. Между тем протесты постепенно ослабли, старые деревья убрали, а вместо них высадили молодые. Работы шли не только на самой площади, но и на нескольких объектах, связанных с ней территориально. Параллельно благоустраивали два сквера перед БГПУ — у памятника Акмулле и «Студенческого», а также возле сквера перед музыкальной школой на улице Советской. Отметим, что этим объектам повезло гораздо больше: их не перекраивали, и в целом они получились вполне симпатичными. В скверике у школы, например, уже зеленеет трава, кустарники остались живыми и скоро распустятся. Немного омрачает вид улицы Советской — она так и осталась парковочной, водители бросают свои машины между деревьями.
Сама Советская площадь тоже могла бы стать местом для запланированных прогулок и внеплановых встреч, тихого отдыха в обеденный перерыв и городских мероприятий. И почти стала: когда установили фонари, скамейки, посадили сосны и кустарники, стало понятно, что все получилось: площадь обрела свой образ, характер и новую жизнь.
В мае 2021 года там провели тестовый запуск «сухого» фонтана, который спасал бы горожан от жары. Но потом работы практически прекратились. В августе на площади экскаватором выломали часть каменной брусчатки — в мэрии объяснили это необходимостью выполнить проезды на одном уровне с плоскостью фонтана и тротуарами. Посаженные — кстати, крупномеры — на площади деревья и кустарники постепенно высыхали. Впрочем, как выяснилось, их бы все равно уничтожили позднее.
В первоначальном проекте благоустройства предполагалось установить на площади конную статую — памятник генералу Шаймуратову. Изменения потребовались из-за планов разместить здесь еще и колоннаду. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что об этом попросили четыре обеспокоенных судьбой площади академика художеств, и предложил «прислушаться» к замечаниям. После этого вопрос об установке колоннады никто не обсуждал, решение было принято.
Позже сообщалось, что 24 не предусмотренные в проекте колонны потребуют расчистки пространства от некоторых уже высаженных деревьев. Однако сейчас на площади — более чем на трети ее территории — не осталось никакой растительности, демонтированы фонари, скамейки и даже брусчатка. Последняя вместе с землей сложена палетами — насколько бережно с ней обращались при демонтаже и будет ли она пригодна для дальнейшего использования, вопрос открытый.
Между тем на площади уже залили бетонное основания для памятника (которое, кстати, должно было быть готово еще в конце августа 2020 года), а недавно глава региона Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев демонстрировали фотографии на фоне фрагментов колонн, которые сейчас изготавливаются.
В результате площадь уже перекраивалась как минимум дважды, не считая мелких работ. Августовский демонтаж каменной плитки еще мог проводиться в рамках ранее заключенного контракта. Всего объявлялось два конкурса, касающихся работ на Советской площади. Первая госзакупка предполагала благоустройство сквера (наряду с вышеперечисленными тремя у БГПУ и музыкальной школы). Контракт общей стоимостью 291 млн рублей получил генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой». Договор предусматривал, в частности, и устройство монолитной плиты под памятник. Конструктивные решения по Советской площади обошлись городскому бюджету почти в 7 млн рублей, следует из сметы. В январе текущего года подрядчик завершил работы, с ним полностью рассчитались.
Стоимость второго контракта составила 245,6 млн рублей. Он предусматривал капитальный ремонт самой площади, а также улицы Советской на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пушкина и улицы Пушкина на участке от Ленина до Цюрупы. Общая стоимость озеленения этой территории оценивалась по смете почти в 340 тысяч рублей, наружного освещения — в 2,8 млн рублей. Контракт был исполнен 22 февраля. Можно предположить, что работы, которые проводятся сейчас, в нем не могли быть учтены. Других контрактов на демонтаж и новое благоустройство не объявлялось. Кто именно сейчас работает на площади и кто финансирует работы, неизвестно.
Mkset попросил мэрию Уфы прокомментировать демонтаж, указав причины столь масштабной переделки и источники ее финансирования. Поскольку по истечении двух суток ответ нам не предоставлен, мы рассчитываем, что он будет подробным и обстоятельным.
Площадь расположена в одной плоскости с проезжей частью. В ее центре размещается конный памятник габаритами 11×13 м. Его высота 12 м, из них 6 метров — пьедестал и 6 м — конная статуя. Перед памятником в центре площади предлагается размещение светомузыкального фонтана с применением фонтанных форсунок в плоскости мощения «сухой фонтан». Его размеры 56×10 м. Проектом представлены перспективные виды фонтана, видео отображает его работу в ночное время. С двух сторон от памятника размещены скверы размерами 19×19 м с зонами отдыха. Скверы отделены от проезжей части подпорными каменными стенами. Проектом предусмотрены элементы благоустройства: озеленение, подпорные стены, скамейки, фонари, урны. Пешеходная зона площади отделена от проезжих частей ограждениями: со стороны ул. Пушкина — боллардами (дорожными автоматическими блокираторами) с возможностью опускаться при необходимости во время проведения мероприятий, со стороны местных проездов — стационарными столбиками ограждения. Разработана зимняя концепция планировки и освещения Советской площади с возможным размещением ледового городка с елкой, катком.